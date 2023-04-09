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ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-planiruet-arendovat-u-fanatov-istoricheskuyu-emblemu-kluba
ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Речь идет об эмблеме, которую использовал ФК «Кубань» до 2018 года. С 2021 года эксклюзивные права на цветную и черно-белую эмблемы «Кубани» принадлежат объединению болельщиков.

Руководство ПФК «Кубань» 5 апреля направило официальное письмо в адрес КРОО «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» с предложением арендовать товарный знак ФК «Кубань» для последующего использования.

«Главная наша цель объединить всех «желто-зеленых» болельщиков под исторической эмблемой клуба, сохранив приверженность славным футбольным традициям кубанского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы ПФК «Кубань».

ФК «Кубань» прекратил выступать на профессиональном уровне в 2018 году из-за накопившихся долгов на сумму около 2 млрд рублей. В клубе была запущена процедура банкротства. Имущество организации выставляли на торги. Команда продолжила выступать на любительском уровне.

ПФК «Кубань» образовался в 2018 году и первые два года выступал под названием «Урожай». В 2021 году клуб сменил эмблему. Сейчас команда выступает в Первой лиге и после 26 сыгранных матчей занимает 14 место в турнирной таблице.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики ФК «Кубань» выкупили эксклюзивное право на эмблему клуба за 5,5 млн рублей. Вся сумма была в полном объеме оплачена со счета КРОО «Кубань». Подписан договор купли-продажи. Всего за месяц болельщики, ветераны и экс-игроки «Кубани» собрали чуть менее 4 млн рублей. Некоторые из болельщиков-меценатов также выдали организации беспроцентный займ — около 1,5 млн рублей.

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