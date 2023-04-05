Соцсети: лыжница сборной России подралась с парнем в отеле в Сочи

Инцидент произошел в одном из отелей Красной Поляны. Обстоятельства произошедшего изучают правоохранители.

По данным Telegram-канала «112», 23-летняя Мария Доброва, являющаяся членом сборной России по ски-кроссу и серебряным призером Кубка Европы в этой дисциплине, катаясь на склонах горнолыжного курорта познакомилась с 26-летним профессиональным лыжником.

Молодые люди продолжили общение в отеле, но после выпитого алкоголя между ними произошел конфликт и они подрались. Сообщается, что парень нанес девушке телесные повреждения и ее госпитализировали с сильным ушибом переносицы.

Информация об оказании медицинской помощи девушке и молодому человеку поступила из больницы в полицию Сочи.

«В рамках проверки предварительно установили, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Участники инцидента в полицию не обращались», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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