Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Соцсети: лыжница сборной России подралась с парнем в отеле в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-lyzhnitsa-sbornoj-rossii-podralas-s-parnem-v-otele-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Соцсети: лыжница сборной России подралась с парнем в отеле в Сочи
Фото Telegram-канала "112"

Инцидент произошел в одном из отелей Красной Поляны. Обстоятельства произошедшего изучают правоохранители.

По данным Telegram-канала «112», 23-летняя Мария Доброва, являющаяся членом сборной России по ски-кроссу и серебряным призером Кубка Европы в этой дисциплине, катаясь на склонах горнолыжного курорта познакомилась с 26-летним профессиональным лыжником.

Молодые люди продолжили общение в отеле, но после выпитого алкоголя между ними произошел конфликт и они подрались. Сообщается, что парень нанес девушке телесные повреждения и ее госпитализировали с сильным ушибом переносицы.

Информация об оказании медицинской помощи девушке и молодому человеку поступила из больницы в полицию Сочи.

«В рамках проверки предварительно установили, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Участники инцидента в полицию не обращались», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Краснодара избил до потери сознания мужчину, который хотел дать денег его сожителю. На мужчину завели уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет колонии.

Статьи
Главные заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности РФ
Главные заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности РФ
Перец чили — просто остро или полезно?
Перец чили — просто остро или полезно?
Основные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот
Основные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот
7 полезных привычек человека для спасения планеты
7 полезных привычек человека для спасения планеты
10 фактов о пользе авокадо
10 фактов о пользе авокадо
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом
  2. В Тихорецке начали демонтаж моста, который планировали построить в 90-е годы
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях