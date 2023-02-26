Соцсети: кемпинг на диком пляже в Туапсинском районе «сполз» вниз из-за подвижки грунта
Происшествия
26.02.2023 11:42
Это произошло на склоне горы возле моря между селом Ольгинка и поселком Сосновым.
Очевидица опубликовала в соцсетях видео с места и рассказала, что из-за подвижки грунта вниз сползла земля, на который ранее был кемпинг. На кадрах видно, что на крутом берегу возле дикого пляжа часть грунта с деревьями «откололась» и сползла вниз.
Последние дни на территории Туапсинского района шли сильные дожди со снегом. Из-за этого в муниципалитете сходили оползни и селевые потоки. Вероятно, кемпинг возле Ольгинки «сполз» вниз так же в результате сильных осадков.
Официальных комментариев по подвижке грунта возле дикого пляжа пока не поступало. Информация уточняется.
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