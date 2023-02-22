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Оползень повредил дорогу и газопровод в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opolzen-povredil-dorogu-i-gazoprovod-v-tuapse
Оползень повредил дорогу и газопровод в Туапсе
Фото газеты "Туапсинские вести"

Просадка из-за оползня произошла утром 22 февраля на улице Пархоменко. Он повредил проезжую часть и газовые коммуникации.

В связи с разрывом и просадкой дорожного полотна на улице Пархоменко возле дома № 44 временно ограничили движение автомобилей.

Кроме того, из-за повреждения газопровода без подачи природного газа временно остались потребители микрорайона Звездный, а также Весны и Грознефти. Газоснабжение в этом районе планируют восстановить в течение трех часов. Восстановительные работы на участке ведут сотрудники «Туапсегоргаза», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Читайте также: пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути. Грязекаменная масса объемом 30 кубометров сошла на четный путь на 1886 км железнодорожного перегона «Туапсе — Шепси» 21 февраля в 21:38.

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