Оползень повредил дорогу и газопровод в Туапсе

Просадка из-за оползня произошла утром 22 февраля на улице Пархоменко. Он повредил проезжую часть и газовые коммуникации.

В связи с разрывом и просадкой дорожного полотна на улице Пархоменко возле дома № 44 временно ограничили движение автомобилей.

Кроме того, из-за повреждения газопровода без подачи природного газа временно остались потребители микрорайона Звездный, а также Весны и Грознефти. Газоснабжение в этом районе планируют восстановить в течение трех часов. Восстановительные работы на участке ведут сотрудники «Туапсегоргаза», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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