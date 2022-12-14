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Соцсети: форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-forvard-lokomotiva-vilson-izidor-mozhet-perejti-v-krasnodar
Соцсети: форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в «Краснодар»
Вильсон Изидор. Фото metaratings.ru

О возможности трансфера 22-летнего французского нападающего в «Краснодар» рассказал журналист Иван Карпов в Telegram.

По его информации, руководство «быков» ищет нападающего для перехода в зимнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру игрока «Локомотива» Вильсона Изидора.

Карпов уверен, что у руководства клуба хорошие связи во Франции и они смогут найти взаимопонимание как с агентом, так и с самим игроком.

«Локомотив» купил Изидора в начале 2022 года за 3,5 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.

За 24 матча за «Локомотив» Изидор забил 9 голов. Он также имеет опыт выступления за французские клубы «Монако», «Лаваль» и «Бастия-Борго».

Telegram-канал «Вы кого мне притащили?» утверждает, что Изидора «Краснодару» предложил «Локомотив», но руководство «быков» отказалось от такого трансфера.

Читайте также: в СМИ появилась информация, что нападающий Джон Кордоба может покинуть ФК «Краснодар» зимой.

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