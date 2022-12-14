Соцсети: форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в «Краснодар»
О возможности трансфера 22-летнего французского нападающего в «Краснодар» рассказал журналист Иван Карпов в Telegram.
По его информации, руководство «быков» ищет нападающего для перехода в зимнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру игрока «Локомотива» Вильсона Изидора.
Карпов уверен, что у руководства клуба хорошие связи во Франции и они смогут найти взаимопонимание как с агентом, так и с самим игроком.
«Локомотив» купил Изидора в начале 2022 года за 3,5 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.
За 24 матча за «Локомотив» Изидор забил 9 голов. Он также имеет опыт выступления за французские клубы «Монако», «Лаваль» и «Бастия-Борго».
Telegram-канал «Вы кого мне притащили?» утверждает, что Изидора «Краснодару» предложил «Локомотив», но руководство «быков» отказалось от такого трансфера.
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