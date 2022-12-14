СМИ: Джон Кордоба может покинуть ФК «Краснодар» зимой

По данным спортивной прессы, к форварду проявляют интерес европейские клубы. Кордоба может покинуть клуб в январское трансферное окно.

Футболист может рассмотреть предложения клубов из Германии и Турции. Однако ФК «Краснодар» не намерен расставаться с колумбийским нападающим, а препятствием для перехода может стать высокая зарплата — Джон Кордоба один из самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает «РБ Спорт».

Футболист присоединился к «быкам» летом 2021 года, контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года. Кордоба принял участие в 18 матчах сезона, забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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