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СМИ: Джон Кордоба может покинуть ФК «Краснодар» зимой

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-dzhon-kordoba-mozhet-pokinut-fk-krasnodar-zimoj
СМИ: Джон Кордоба может покинуть ФК «Краснодар» зимой
Фото fckrasnodar.ru

По данным спортивной прессы, к форварду проявляют интерес европейские клубы. Кордоба может покинуть клуб в январское трансферное окно.

Футболист может рассмотреть предложения клубов из Германии и Турции. Однако ФК «Краснодар» не намерен расставаться с колумбийским нападающим, а препятствием для перехода может стать высокая зарплата — Джон Кордоба один из самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает «РБ Спорт».

Футболист присоединился к «быкам» летом 2021 года, контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года. Кордоба принял участие в 18 матчах сезона, забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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