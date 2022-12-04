ФК «Краснодар» планирует купить аргентинского форварда Алехо Велиза
Спорт
04.12.2022 16:00
О намерении ФК «Краснодар» купить 19-летнего аргентинского форварда Велиза сообщили в руководстве клуба «Росарио Сентраль».
Президент клуба Рикардо Карлони рассказал, что условия контракта игрока находятся на стадии обсуждения.
Сообщается также, что «Краснодар» предложил 2,5 млн евро за 80% прав на Алехо Велиза.
На счету Велиза восемь голов в 27 матчах чемпионата Аргентины-2022, сообщает Sports.ru.
Читайте также: полузащитник ФК «Краснодар» Сперцян отказался от перехода в «Фиоретину».
Популярные новости
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Астраханской области в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- В Краснодаре полиция ищет двоих мужчин, которые преследовали девочку по дороге в школу
- ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу