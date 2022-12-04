ФК «Краснодар» планирует купить аргентинского форварда Алехо Велиза

О намерении ФК «Краснодар» купить 19-летнего аргентинского форварда Велиза сообщили в руководстве клуба «Росарио Сентраль».

Президент клуба Рикардо Карлони рассказал, что условия контракта игрока находятся на стадии обсуждения.

Сообщается также, что «Краснодар» предложил 2,5 млн евро за 80% прав на Алехо Велиза.

На счету Велиза восемь голов в 27 матчах чемпионата Аргентины-2022, сообщает Sports.ru.

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