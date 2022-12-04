Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ФК «Краснодар» планирует купить аргентинского форварда Алехо Велиза

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-planiruet-kupit-argentinskogo-forvarda-aleho-veliza
ФК «Краснодар» планирует купить аргентинского форварда Алехо Велиза
Видео пресс-службы ФК «Краснодар»

О намерении ФК «Краснодар» купить 19-летнего аргентинского форварда Велиза сообщили в руководстве клуба «Росарио Сентраль».

Президент клуба Рикардо Карлони рассказал, что условия контракта игрока находятся на стадии обсуждения.

Сообщается также, что «Краснодар» предложил 2,5 млн евро за 80% прав на Алехо Велиза.

На счету Велиза восемь голов в 27 матчах чемпионата Аргентины-2022, сообщает Sports.ru.

Читайте также: полузащитник ФК «Краснодар» Сперцян отказался от перехода в «Фиоретину».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 3 декабря ожидается ледяной дождь, мокрый снег и сильный ветер
В Краснодаре 3 декабря ожидается ледяной дождь, мокрый снег и сильный ветер
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Астраханской области в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший
  4. Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
  5. В Краснодаре полиция ищет двоих мужчин, которые преследовали девочку по дороге в школу
  6. ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях