СМИ: полузащитник ФК «Краснодар» Сперцян отказался от перехода в «Фиоретину»

По данным спортивной прессы, итальянский клуб обращался к представителям Эдуарда Сперцяна летом 2022 года.

Однако переговоры не состоялись, и «Фиоретина» сразу получила отказ. Сейчас 22-летний армянский футболист сосредоточен на игре в «Краснодаре» и хочет помочь исправить положение команды в весенней части сезона, сообщает «РБ Спорт».

Контракт Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» заканчивается только 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 9 млн евро.

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