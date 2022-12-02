СМИ: полузащитник ФК «Краснодар» Сперцян отказался от перехода в «Фиоретину»
Спорт
02.12.2022 17:01
По данным спортивной прессы, итальянский клуб обращался к представителям Эдуарда Сперцяна летом 2022 года.
Однако переговоры не состоялись, и «Фиоретина» сразу получила отказ. Сейчас 22-летний армянский футболист сосредоточен на игре в «Краснодаре» и хочет помочь исправить положение команды в весенней части сезона, сообщает «РБ Спорт».
Контракт Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» заканчивается только 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 9 млн евро.
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