СМИ: ФК «Краснодар» намерен купить форварда Борре у «Айнтрахта»
Спорт
24.11.2022 11:32
По данным спортивных изданий, краснодарский клуб сделал предложение о покупке колумбийского нападающего Рафаэля Сантоса Борре немецкому «Айнтрахту».
В сезоне-2022/23 27-летний центральный нападающий провел за клуб 23 матча. Он забил один гол и сделал три результативные передачи, сообщает Sport24.
На правах свободного агента Борре присоединился к «Айнтрахту» в 2021 году. До этого он играл за «Ривер Плейт», «Атлетико» и «Вильярреал». Футбольный портал Transfermarkt оценивает форварда в 16 млн евро.
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