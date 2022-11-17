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СМИ: ФК «Краснодар» отказался от трансфера Сычевого из-за отступных в 100 млн рублей

Спорт
17.11.2022 21:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-fk-krasnodar-otkazalsya-ot-transfera-sychevogo-iz-za-otstupnyh-v-100-mln-rublej
СМИ: ФК «Краснодар» отказался от трансфера Сычевого из-за отступных в 100 млн рублей
Фото fcorenburg.ru

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой стал одним из открытий этого сезона РПЛ. В 15 матчах он забил 14 голов и получил вызов в сборную России.

В СМИ появилась информация, что в трансфере 26-летнего Сычевого заинтересованы «Локомотив» и «Краснодар». Нападающий продлил контракт с «Оренбургом» до 31 декабря 2024 года. В договоре прописана сумма отступных в 100 млн рублей.

По данным источника, близкого к ситуации, кубанский клуб больше не рассматривает трансфер Сычевого из-за суммы отступных. Селекционный отдел смущает то, что футболист пока не провел ни одного полноценного сезона в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче 17 тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» Сычевой оформил хет-трик. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «оренбуржцев».

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