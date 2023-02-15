Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Соцсети: 18-летнему жителю Кубани грозит до 15 лет колонии за диверсию на железной дороге и поджог патриотического баннера

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-18-letnemu-zhitelyu-kubani-grozit-do-15-let-kolonii-za-diversiyu-na-zheleznoj-doroge-i-podzhog-patrioticheskogo-bannera
Соцсети: 18-летнему жителю Кубани грозит до 15 лет колонии за диверсию на железной дороге и поджог патриотического баннера
Фото t.me/bigbro_krd

На жителя города Гулькевичи завели уголовное дело за диверсию. Молодой человек находится под стражей.

По информации соцсетей, в сентябре 2022 года молодой человек решил поджечь пост секционирования контактной сети на железной дороге между Армавиром и Курганинском. Этот пост служит для защиты контактной сети от короткого замыкания.

Злоумышленник подготовил четыре бутылки с зажигательной смесью и рано утром 4 сентября бросил их в пост.

Подозреваемого задержали в декабре. В ходе допроса парень также признался в поджоге баннера «Своих не бросаем» на фасаде комплекса «Звездный» в Гулькевичах. На подозреваемого завели уголовное дело. За диверсию ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», молодой человек сжег баннер с буквой Z на заборе спорткомплекса в Гулькевичском районе в июле 2022 года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях