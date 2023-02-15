Соцсети: 18-летнему жителю Кубани грозит до 15 лет колонии за диверсию на железной дороге и поджог патриотического баннера
На жителя города Гулькевичи завели уголовное дело за диверсию. Молодой человек находится под стражей.
По информации соцсетей, в сентябре 2022 года молодой человек решил поджечь пост секционирования контактной сети на железной дороге между Армавиром и Курганинском. Этот пост служит для защиты контактной сети от короткого замыкания.
Злоумышленник подготовил четыре бутылки с зажигательной смесью и рано утром 4 сентября бросил их в пост.
Подозреваемого задержали в декабре. В ходе допроса парень также признался в поджоге баннера «Своих не бросаем» на фасаде комплекса «Звездный» в Гулькевичах. На подозреваемого завели уголовное дело. За диверсию ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», молодой человек сжег баннер с буквой Z на заборе спорткомплекса в Гулькевичском районе в июле 2022 года.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75