Соцсети: 18-летнему жителю Кубани грозит до 15 лет колонии за диверсию на железной дороге и поджог патриотического баннера

На жителя города Гулькевичи завели уголовное дело за диверсию. Молодой человек находится под стражей.

По информации соцсетей, в сентябре 2022 года молодой человек решил поджечь пост секционирования контактной сети на железной дороге между Армавиром и Курганинском. Этот пост служит для защиты контактной сети от короткого замыкания.

Злоумышленник подготовил четыре бутылки с зажигательной смесью и рано утром 4 сентября бросил их в пост.

Подозреваемого задержали в декабре. В ходе допроса парень также признался в поджоге баннера «Своих не бросаем» на фасаде комплекса «Звездный» в Гулькевичах. На подозреваемого завели уголовное дело. За диверсию ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», молодой человек сжег баннер с буквой Z на заборе спорткомплекса в Гулькевичском районе в июле 2022 года.