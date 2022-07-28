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В Гулькевичском районе неизвестный сжег баннер с буквой Z на заборе спорткомплекса

Происшествия
28.07.2022 07:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gulkevichskom-rajone-neizvestnyj-szheg-banner-s-bukvoj-z-na-zabore-sportkompleksa
В Гулькевичском районе неизвестный сжег баннер с буквой Z на заборе спорткомплекса
Кадр из видео t.me/krasnodarkray1

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях в ночь на 28 июля.

На кадрах видно, как неизвестный в Гулькевичах обливает баннер с буквой Z горючей жидкостью, поджигает и убегает, перелезая через забор. Очевидцы сообщили, что это произошло у спорткомплекса «Звездный».

«По данному факту сотрудниками полиции материал зарегистрирован. Назначили проведение проверки. По ее результатам примут законное процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция устанавливает личность злоумышленника.

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