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Соцсеть «ВКонтакте» не работает из-за масштабного сбоя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsset-vkontakte-ne-rabotaet-iz-za-masshtabnogo-sboya
Соцсеть «ВКонтакте» не работает из-за масштабного сбоя
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Со сбоями в работе «ВКонтакте» вечером 7 февраля столкнулись пользователи из некоторых регионов России.

По данным сайта детектора сбоев, пользователи соцсети испытывают затруднения с загрузкой социальной сети.

В представительстве «ВКонтакте» подтвердили информацию о сбое и сообщили о том, что уже завершают работы по восстановлению доступа к страницам в полном объеме, сообщает ТАСС.

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