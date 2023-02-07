Соцсеть «ВКонтакте» не работает из-за масштабного сбоя
Общество
07.02.2023 20:40
Со сбоями в работе «ВКонтакте» вечером 7 февраля столкнулись пользователи из некоторых регионов России.
По данным сайта детектора сбоев, пользователи соцсети испытывают затруднения с загрузкой социальной сети.
В представительстве «ВКонтакте» подтвердили информацию о сбое и сообщили о том, что уже завершают работы по восстановлению доступа к страницам в полном объеме, сообщает ТАСС.
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