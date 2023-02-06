Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»
Общество
06.02.2023 17:34
Пользователи 6 февраля сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Дзена» и «Музыки».
Не работают поисковик, «Почта», «Музыка», «Маркет», «Еда», «Такси», «Кинопоиск», сообщают пользователи по всему Краснодарскому краю.
«Ряд пользователей столкнулись с трудностями с доступом к сервисам «Яндекса», специалисты работают над устранением сложностей», — цитирует заявление компании РИА «Новости».
Читайте также: российские пользователи ранее сообщали о сбое в работе App Store.
Популярные новости
- В Краснодарском крае со старосты храма взыскали 7,1 млн рублей за мошенничество
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения
- Товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России