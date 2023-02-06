Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи 6 февраля сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Дзена» и «Музыки».

Не работают поисковик, «Почта», «Музыка», «Маркет», «Еда», «Такси», «Кинопоиск», сообщают пользователи по всему Краснодарскому краю.

«Ряд пользователей столкнулись с трудностями с доступом к сервисам «Яндекса», специалисты работают над устранением сложностей», — цитирует заявление компании РИА «Новости».

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