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Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-sboj-proizoshel-v-rabote-servisov-yandeksa
Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»
Фото niekverlaan, pixabay.com

Пользователи 6 февраля сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Дзена» и «Музыки».

Не работают поисковик, «Почта», «Музыка», «Маркет», «Еда», «Такси», «Кинопоиск», сообщают пользователи по всему Краснодарскому краю.

«Ряд пользователей столкнулись с трудностями с доступом к сервисам «Яндекса», специалисты работают над устранением сложностей», — цитирует заявление компании РИА «Новости».

Читайте также: российские пользователи ранее сообщали о сбое в работе App Store.

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