Российские пользователи сообщили о сбое в работе App Store
Общество
25.01.2023 11:25
У некоторых владельцев IPhone в России возникли проблемы со входом в магазин приложений App Store 25 января.
Пользователи сообщают, что в зависимости от оператора магазин приложений открывается по-разному, а с использованием VPN сервисов App Store открывается у всех.
Кроме того, сбои в работе отметили в работе сервисов Steam, Sony PlayStation, Epic Games Store и ряда других.
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