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Российские пользователи сообщили о сбое в работе App Store

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-polzovateli-soobshhili-o-sboe-v-rabote-app-store
Российские пользователи сообщили о сбое в работе App Store
Фото unsplash.com

У некоторых владельцев IPhone в России возникли проблемы со входом в магазин приложений App Store 25 января.

Пользователи сообщают, что в зависимости от оператора магазин приложений открывается по-разному, а с использованием VPN сервисов App Store открывается у всех.

Кроме того, сбои в работе отметили в работе сервисов Steam, Sony PlayStation, Epic Games Store и ряда других.

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