Соцподдержку получат жители Краснодарского края с высокими тарифами на воду

В крае повышение платежей за коммунальные услуги ограничивается в соответствии с предельными индексами изменения размера платы.

При этом в некоторых населенных пунктах, несмотря на предельные индексы, стоимость на поставляемую воду превышает среднекраевую. В связи с этим депутаты предложили установить дополнительные меры поддержки граждан и льготные тарифы. Согласно законопроекту, цены на холодное водоснабжения не должны превышать среднекраевой тариф более чем в два раза.

Такая мера будет дополнительно применяться к ограничениям роста платежей в соответствии с предельными индексами краевого уровня. Компенсировать выпадающие доходы коммунальных организаций будут за счет средств регионального бюджета. По итогам обсуждения закон приняли сразу в двух чтениях.

«Ощутимый ценовой перепад не может не вызывать вполне оправданного недоумения наших земляков, которые вдруг выясняют, что их платежки намного весомее, чем у соседей. Особенно эта разница станет заметна летом, в период массовых поливов. Мы все живем в одном крае, и условия жизни у всех кубанцев должны быть примерно одинаковыми», — цитирует руководителя регионального парламента Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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