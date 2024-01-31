Социолог Малахова рассказала о сборе подписей кандидатов в президенты на Кубани

Кандидат социологических наук, член Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан на территории Краснодарского края Ольга Малахова рассказала, как в регионе прошел этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты России.

Этап сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов завершился 31 января. Этот этап специалисты называют техническим — он нужен, чтобы в выборах участвовали только те кандидаты, которых поддержали граждане. При этом на данном этапе агитация запрещена.

«Процедура сбора подписей в поддержку тех или иных кандидатов является технической. Техническая часть позволяет выдержать все процедуры с точки зрения законодательства РФ. Это еще не полноценный этап — мы не можем полноценно агитировать и предоставлять всю необходимую информацию для того, чтобы избиратель мог определиться со своим выбором. Но каждый кандидат в том объеме, который записан в законодательстве, может информировать своих будущих избирателей о некоторых своих биографических особенностях, которые позволят людям определиться с тем, что хотели бы они этого человека видеть в избирательных бюллетенях и подписаться в его поддержку», — пояснила Ольга Малахова.

По ее словам, такие технические процедуры всегда в более спокойном формате, и сбор подписей на Кубани не стал исключением.

«На самом первом этапе у части населения были определенные сложности с поиском информации о том, где можно оставить свою подпись за того или иного кандидата. Но с помощью интернета все желающие достаточно быстро смогли найти эту информацию, поэтому все желающие смогли определиться, за какого кандидата они хотели бы оставить свою подпись», — продолжила социолог.

Техническая часть избирательной кампании закончена, уже через 10 дней будет понимание того, как будет выглядеть избирательный бюллетень, отметила Малахова.

«Здесь начинается самая яркая, самая информативная часть избирательной кампании, которую все и ждут, потому что есть возможность получить какую-то новую информацию. Если исходить из тех кандидатов, которые есть на сегодняшний день, то у нас кандидат есть на любой вкус. Но мы должны понимать, что от 10 дней технического периода многое зависит — кто-то из кандидатов может отсеяться. Уже через 10 дней у нас будет понимание что нас ожидает в марте этого года», — цитирует Ольгу Малахову пресс-служба Общественной палаты Кубани.

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