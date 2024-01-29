Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартовал на Кубани

Благодаря технологии «Мобильный избиратель» в дни выборов 15, 16 и 17 марта можно проголосовать на любом удобном избирательном участке.

Чтобы подать заявление на голосование по месту нахождения, следует обратиться в офис МФЦ или в пункт приема заявлений при ТИК. Также его можно подать с помощью Госуслуг. С 6 марта к приему заявлений подключатся УИК, сообщает региональная пресс-служба избирательной комиссии.

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