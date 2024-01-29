Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартовал на Кубани

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/priem-zayavlenij-dlya-golosovaniya-po-mestu-nahozhdeniya-startoval-na-kubani
Прием заявлений для голосования по месту нахождения стартовал на Кубани
Фото t.me/izbirkomkuban

Благодаря технологии «Мобильный избиратель» в дни выборов 15, 16 и 17 марта можно проголосовать на любом удобном избирательном участке.

Чтобы подать заявление на голосование по месту нахождения, следует обратиться в офис МФЦ или в пункт приема заявлений при ТИК. Также его можно подать с помощью Госуслуг. С 6 марта к приему заявлений подключатся УИК, сообщает региональная пресс-служба избирательной комиссии.

Читайте также: ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ. Всего в пользу кандидата в президенты Владимира Путина подали 60 тыс. подписей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях