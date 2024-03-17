Социолог Хагуров: явка на голосовании на Кубани стала беспрецедентно высокой

Член Общественной палаты Краснодарского края, доктор социологических наук Темыр Хагуров прокомментировал итоги голосования на избирательных участках региона.

По его словам, общество понимает, что выборы президента России в 2024 году носят судьбоносный характер, ведь на кону стоит судьба будущего страны и детей.

«И вот отсюда такая высокая степень консолидации. Это беспрецедентно высокий показатель. Он превышает общую явку избирателей на прошлых президентских выборах», — сказал Хагуров.

Он отметил, что за несколько дней до выборов представители Общественной палаты и КубГУ изучали электоральные настроения в молодежной среде на Кубани. Более 80% молодых людей тогда выразили готовность принять участие в голосовании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выборах президента РФ в Краснодарском крае зафиксировали рекордную явку. По данным на 18:00 17 марта она составила 84,9%. Для сравнения на прошлых президентских выборах — в 2018 году общая явка избирателей на Кубани достигла 77,8%.