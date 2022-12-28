Социальный видеопроект Фонда развития Кубани стал победителем грантового конкурса губернатора

Видеопроект «ПРОДОБРО» рассказывает о вынужденных переселенцах с новых территорий России и пострадавших от действий недружественных стран.

Цикл программ будет ежемесячно выходить в эфире телеканала «Кубань 24» с марта 2023 года. В каждом выпуске покажут разные виды поддержки — материальную, психологическую и юридическую, а также сбор гуманитарной помощи.

«Герои программы — люди, получившие помощь, и люди, ее оказывающие. Программа призвана придать публичности и показать конкретных людей и организации, которые оказывают помощь, которым можно доверять и обращаться с предложениями о поддержке и сотрудничестве. Горячая линия видеопрограммы будет собирать заявки и пожелания от нуждающихся для решения их проблем вместе с органами власти, НКО и бизнес-сообществом», — рассказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Краснодарский край регулярно принимает вынужденных переселенцев и оказывает им всестороннюю помощь. При этом часто люди не знают о мерах господдержки, а волонтеры не знают, кому нужна помощь и где можно оставлять гуманитарные грузы. Добровольцы, социально ориентированные предприятия, общественные и религиозные организации, активная молодежь и национальные общины, а также общественные организации и неравнодушные граждане оказывают серьезную помощь наравне с господдержкой.

Партнерами проекта выступают телеканал «Кубань 24» и межрегиональный союз общественных организаций многодетных семей.

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