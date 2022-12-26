Пошивочный цех обеспечит рабочими местами вынужденных переселенцев в Краснодаре

Специализированный пошивочный цех, в котором могут официально работать переселенцы из новых регионов РФ и люди, пострадавшие от действий недружественных стран, открыли на улице Восточно-Кругликовской, 42/3 корпус 2.

Соцпроект «Вещи Кубани — жителям Донбасса» реализуют при поддержке грантов губернатора Кубани, Ассоциации дизайнеров Юга России и Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей. Проект направлен на оборудование рабочих мест для определенных категорий граждан. В первую очередь для вынужденных переселенцев.

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов рассказал, что в период новогодних праздников цех изготовит теплые вещи для жителей Донбасса.

«Благодаря поддержке Центра развития гражданского общества Краснодарского края нам удалось оборудовать пошивочный цех, приобрести швейные машины, ткани и необходимые расходные материалы. Вместе с работниками и волонтерами мы вместе сможем нашить теплые вещи для семей, которые, несмотря на ежедневные обстрелы Донбасса, остались жить в своих домах, им очень нужна помощь. В период новогодних и рождественских праздников наша команда нашьет пледы, шапки и теплые вещи для нуждающихся и вместе с Союзом транспортников Кубани отвезет вещи и сладкие подарки на Донбасс. Приглашаем социально ориентированные предприятия и организации региона поддержать проект. Вместе мы можем больше!» — сказал Шакалов.

По вопросам трудоустройства в качестве швеи можно обратиться в Фонд развития Краснодарского края по телефону: 8 (996) 408-33-84.

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