Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пошивочный цех обеспечит рабочими местами вынужденных переселенцев в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poshivochnyj-tseh-obespechit-rabochimi-mestami-vynuzhdennyh-pereselentsev-v-krasnodare
Пошивочный цех обеспечит рабочими местами вынужденных переселенцев в Краснодаре
Пошивочный цех обеспечит рабочими местами вынужденных переселенцев в Краснодаре

Специализированный пошивочный цех, в котором могут официально работать переселенцы из новых регионов РФ и люди, пострадавшие от действий недружественных стран, открыли на улице Восточно-Кругликовской, 42/3 корпус 2.

Соцпроект «Вещи Кубани — жителям Донбасса» реализуют при поддержке грантов губернатора Кубани, Ассоциации дизайнеров Юга России и Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей. Проект направлен на оборудование рабочих мест для определенных категорий граждан. В первую очередь для вынужденных переселенцев.

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов рассказал, что в период новогодних праздников цех изготовит теплые вещи для жителей Донбасса.

«Благодаря поддержке Центра развития гражданского общества Краснодарского края нам удалось оборудовать пошивочный цех, приобрести швейные машины, ткани и необходимые расходные материалы. Вместе с работниками и волонтерами мы вместе сможем нашить теплые вещи для семей, которые, несмотря на ежедневные обстрелы Донбасса, остались жить в своих домах, им очень нужна помощь. В период новогодних и рождественских праздников наша команда нашьет пледы, шапки и теплые вещи для нуждающихся и вместе с Союзом транспортников Кубани отвезет вещи и сладкие подарки на Донбасс. Приглашаем социально ориентированные предприятия и организации региона поддержать проект. Вместе мы можем больше!» — сказал Шакалов.

По вопросам трудоустройства в качестве швеи можно обратиться в Фонд развития Краснодарского края по телефону: 8 (996) 408-33-84.

Читайте также: пункт приема гуманитарной помощи для участников спецоперации открыли в Ленинградском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края
  3. Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске
  4. В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
  5. Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году
  6. Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях