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Социальное жилье: ключи от новых квартир 1 сентября вручили 13 учителям в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsialnoe-zhile-klyuchi-ot-novyh-kvartir-1-sentyabrya-vruchili-13-uchitelyam-v-sochi
Социальное жилье: ключи от новых квартир 1 сентября вручили 13 учителям в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ключи от нового жилья педагогам вручили в школе № 80 в Лазаревском районе. В торжественном мероприятии принял участие глава Сочи Алексей Копайгородский.

Социальное жилье предоставили 13 работникам образовательных организаций из Адлерского и Лазаревского районов города-курорта. Эта работа ведется в рамках программы «Развитие общественной инфраструктуры».

«Это начало большого пути. Сейчас в Центральном районе уже строим два новых социальных дома, еще к одному приступаем в ближайшее время. Три таких объекта в разных микрорайонах находятся на стадии предпроектных работ», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Он отметил, что власти реализуют меры поддержки, направленные на сохранение кадрового педагогического потенциала и поощрение новаторского мастерства учителей.

«Делаем все возможное, чтобы улучшить жилищные условия наших педагогов, в том числе помогаем с арендой. С сентября компенсация составит 20 тыс. рублей ежемесячно. Вполовину сократили расходы учителей на проезд в общественном транспорте», — добавил глава Сочи.

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