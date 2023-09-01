Социальное жилье: ключи от новых квартир 1 сентября вручили 13 учителям в Сочи

Ключи от нового жилья педагогам вручили в школе № 80 в Лазаревском районе. В торжественном мероприятии принял участие глава Сочи Алексей Копайгородский.

Социальное жилье предоставили 13 работникам образовательных организаций из Адлерского и Лазаревского районов города-курорта. Эта работа ведется в рамках программы «Развитие общественной инфраструктуры».

«Это начало большого пути. Сейчас в Центральном районе уже строим два новых социальных дома, еще к одному приступаем в ближайшее время. Три таких объекта в разных микрорайонах находятся на стадии предпроектных работ», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Он отметил, что власти реализуют меры поддержки, направленные на сохранение кадрового педагогического потенциала и поощрение новаторского мастерства учителей.

«Делаем все возможное, чтобы улучшить жилищные условия наших педагогов, в том числе помогаем с арендой. С сентября компенсация составит 20 тыс. рублей ежемесячно. Вполовину сократили расходы учителей на проезд в общественном транспорте», — добавил глава Сочи.

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