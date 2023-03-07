Сотрудницу таможни в Сочи обвинили в получении крупной взятки за ввоз иномарки из Абхазии

В отношении 46-летней местной жительницы, занимающей должность ведущего инспектора поста «Адлер» Краснодарской таможни, завели уголовное дело. Ее подозревают в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в феврале мужчина попросил своего 35-летнего знакомого помочь с оформлением таможенных документов на ввоз иномарки из Абхазии, имеющей нарушение срока нахождения на территории РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина согласился помочь за 270 тыс. рублей. Для этого он договорился со своей знакомой сотрудницей таможни об оформлении документов на ввоз автомобиля из Абхазии. Ей он предложил 170 тыс. рублей. Остальные деньги посредник планировал оставить себе. Владелец иномарки понял, что это является нарушением закона, и сообщил правоохранителям.

Днем 15 февраля в Адлерском районе мужчина передал знакомому 270 тыс. рублей за помощь с ввозом иномарки из Абхазии. В этот момент злоумышленника задержали правоохранители. Он согласился сотрудничать со следствием и в тот же вечер под контролем передал 170 тыс. рублей ведущему инспектору Краснодарской таможни. Женщину задержали при получении взятки с поличным.

На время следствия сотрудницу таможни заключили под стражу. На ее 35-летнего знакомого завели уголовное дело за покушение на посредничество во взяточничестве. Вопрос с избранием меры пресечения для него решат в ближайшее время. Фигурантов уголовного дела проверят на причастность к другим коррупционным преступлениям.

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