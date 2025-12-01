Сотрудников Агрофирмы «Южная» наградили в Тамани

В Тамани чествовали более 400 сотрудников винодельческой отрасли. На торжественном мероприятии были отмечены их достижения в нескольких номинациях: «Рекорды сезона», «Многолетний трудовой стаж», «Верность профессии» и не только.

Выступление творческих коллективов, награды и овации — все для тех, кто трудится в полях и на производстве. В этот раз на ставшем уже ежегодном торжественном подведении итогов номинаций стало еще больше. Особое внимание поздравлению многодетных мам и семейных династий.

«Все сегодня на этом празднике посвящено людям, потому что мы прекрасно знаем и понимаем, что все доброе, все созидание предприятия — это люди. Это богатство, это ценность, поэтому хотим сегодня отдать дань должного уважения», — отмечает управляющий директор ООО «Кубань Вино», ООО Агрофирма «Южная» Жанна Беловол.

День урожая — это всегда долгожданное событие для работников, где отмечают достижение новых производственных целей. В этом году награду за перевыполненный план получил кластер № 1, собравший на 2,5 тыс. т винограда больше намеченного.

«Очень большой вклад внесла сплоченная команда кластера, хорошие специалисты, мастера своего дела, очень сильная команда, механизаторы. Будем стараться преумножать все свои труды, чтобы этот кубок повторять из года в год», — говорит начальник кластера №1 ООО Агрофирмы «Южная» Валерий Багмут.

Агрофирма «Южная» — крупнейшее виноградарское предприятие России, которое владеет почти 13 тыс. га сельхозугодий, а собственный питомник саженцев, крупнейший в России и Европе, обеспечивает 67% регионального производства.

