Сотрудники РЖД Кубани напомнили водителям о правилах переезда через ж/д пути

За последние 9 месяцев на железнодорожных переездах Северо-Кавказской магистрали произошло порядка 30 ДТП, в которых пострадали около 20 человек. Аварии случались по вине водителей, поэтому сейчас железнодорожники проводят профилактические рейды.

Несколько минут ожидания и столько же времени, чтобы предупредить автомобилистов. Пока проходил поезд, сотрудники РЖД и ГИБДД раздавали водителям буклеты. Небольшая пауза превратилась в возможность сделать переезд в поселке Южном безопаснее.



«Хотим напомнить водителям, что на ж/д переезде надо руководствоваться требованиями дорожных знаков, а также сигналами светофора. Запрещается выезжать на ж/д переезд при красном сигнале светофора, при заторовой ситуации, чтобы не стать участником ДТП», — рассказывает начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции управления МВД России по Краснодару, майор полиции Владимир Петраков.

Железнодорожники напоминают водителям о приоритете поезда на дороге. У состава длинный тормозной путь, быстро остановить такую махину, идущую на большой скорости, невозможно. Подобные акции лишь часть большого профилактической работы под названием «Внимание, переезд!». Сейчас ее проводят по всей Северо-Кавказской магистрали. Железнодорожники не только проводят рейды, но и выступают с лекциями и беседами в автошколах. Как показывает практика, такие акции действительно сдерживают нетерпеливых водителей.

«Акция проходит ежеквартально. На данном ж/д переезде имеется фото- и видеофиксация, когда на запрещающие сигналы светофора проезжают водители, соответственно — приходят им штрафы», — рассказывает главный инженер Краснодарской дистанции пути Владимир Леонов.

До конца 2026 года на переезде в поселке Южном планируют установить шлагбаум. Он будет блокировать движение после срабатывания сигнала. Пока участок регулирует светофор.

