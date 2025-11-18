Из Москвы и Самары в новогодние праздники запустят дополнительные поезда в Сочи

РЖД направит дополнительные поезда на самые популярные маршруты с 26 декабря по 12 января.

Всего к основному графику добавят более 700 поездов. В Адлер дополнительные рейсы будут выполняться из Самары и Москвы.

Кроме того, из Москвы также пустят дополнительные составы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Казань, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Воронеж, Ярославль.

Из Санкт-Петербурга — в Москву, Екатеринбург, Ярославль, Казань, Мурманск и Архангельск. Из Екатеринбурга, Тюмени и Перми — в Котлас. Из Нижнего Новгорода — в Киров, из Ростова-на-Дону — в Кисловодск, сообщили в Telegram-канале РЖД.

