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Сотрудники Россельхознадзора передали автомобиль «Егерь» бойцам на СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-rosselhoznadzora-peredali-avtomobil-eger-bojtsam-na-svo
Видео канала «Кубань 24»

Машину передали сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора общественному движению «Народный фронт».

«Безусловно, взаимодействие с Народным фронтом будет только улучшатся и увеличиваться. Будем передавать имеющуюся технику, с целью помочь нашим ребятам в зоне СВО», — сказал заместитель руководителя надзорного ведомства Илья Ломбас.

При передаче ключей от машины Ломбас пожелал бойцам, чтобы «Егерь» принес им пользу в зоне СВО, а сами солдаты вернулись домой живыми и здоровыми.

«На этом наша работа не останавливается, мы продолжим взаимодействовать и дальше оказывать помощь ребятам в зоне СВО. Очень хочется, чтоб ребята на передовой знали, что тыл о них помнит и заботится, что мы все вместе — плечом к плечу», — написали в Telegram-канале Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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