Сотрудники Росгвардии помогли отвезти в больницу задыхающуюся девочку в Армавире

К следовавшим по маршруту патрулирования росгвардейцам на улице Мира с просьбой о помощи обратилась женщина.

Она рассказала, что ее двухлетняя внучка играла дома под присмотром взрослых, но вдруг начала задыхаться. Родители решили сами отвезти ребенка в больницу, но застряли в пробке.

Сотрудники Росгвардии пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль. Включив специальные световые и звуковые сигналы, правоохранители оперативно доставили их в детскую городскую больницу и передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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