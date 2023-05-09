На Кубани полицейские помогли оперативно доставить в больницу женщину с больным младенцем

В День Победы сотрудники ДПС Новокубанской Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Водитель сообщил, что везет в больницу ребенка, которому требуется срочная помощь врачей.

Полицейские оценили состояние младенца и решили срочно отвезти его в ближайшую больницу на служебном автомобиле. Они посадили мать с ребенком в патрульную машину и, включив спецсигналы, экстренно доставили их в приемный покой больницы Армавира.

Полицейские передали врачам маленького пациента и, убедившись, что его жизнь находится вне опасности, вернулись на маршрут патрулирования, сообщает Госавтоинспекция Новокубанского района в Telegram.

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