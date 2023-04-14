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Полицейские помогли доставить ребенка с признаками удушья в больницу в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-pomogli-dostavit-rebenka-s-priznakami-udushya-v-bolnitsu-v-dinskom-rajone
Полицейские помогли доставить ребенка с признаками удушья в больницу в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

К сотрудникам ДПС, патрулировавшим улицы в селе Красносельском, обратился местный житель. Мужчина рассказал, что везет в больницу свою сестру и ее годовалого сына.

У ребенка наблюдались признаки удушья, ему была необходима экстренная медпомощь. Полицейские, включив спецсигналы на служебном автомобиле, сопроводили машину с ребенком в больницу.

Мальчику оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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