Полицейские помогли доставить ребенка с признаками удушья в больницу в Динском районе

К сотрудникам ДПС, патрулировавшим улицы в селе Красносельском, обратился местный житель. Мужчина рассказал, что везет в больницу свою сестру и ее годовалого сына.

У ребенка наблюдались признаки удушья, ему была необходима экстренная медпомощь. Полицейские, включив спецсигналы на служебном автомобиле, сопроводили машину с ребенком в больницу.

Мальчику оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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