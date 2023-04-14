Полицейские помогли доставить ребенка с признаками удушья в больницу в Динском районе
Происшествия
14.04.2023 10:38
К сотрудникам ДПС, патрулировавшим улицы в селе Красносельском, обратился местный житель. Мужчина рассказал, что везет в больницу свою сестру и ее годовалого сына.
У ребенка наблюдались признаки удушья, ему была необходима экстренная медпомощь. Полицейские, включив спецсигналы на служебном автомобиле, сопроводили машину с ребенком в больницу.
Мальчику оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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