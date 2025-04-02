Сотрудники предприятий Кубани могут пройти бесплатное профобучение по нацпроекту

Компаниям-участникам федерального проекта «Производительность труда» доступно практическое обучение инструментам и методикам бережливого производства на специальной платформе.

Федеральный проект «Производительность труда» с 2025 года стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его главная цель — повысить эффективность и конкурентоспособность российских компаний за счет внедрения современных управленческих решений и технологий.

«Особое внимание уделяется обучению бережливым технологиям, которые позволяют оптимизировать производственные процессы, минимизировать потери и повысить качество продукции. Наша задача — создать условия, при которых каждый сотрудник будет способствовать росту производительности и эффективности компании», — рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Сотрудникам кубанских предприятий доступно три основных направления обучения. Это электронные курсы и онлайн-программы для самостоятельного изучения в удобное время.

Программа направлена на подготовку сотрудников предприятий к оптимизации производственных и офисных процессов, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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