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Сотрудники минкультуры Кубани перечислили однодневный заработок на поддержку военнослужащих

Общество
05.11.2022 14:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-minkultury-kubani-perechislili-odnodnevnyj-zarabotok-na-podderzhku-voennosluzhashhih
Сотрудники минкультуры Кубани перечислили однодневный заработок на поддержку военнослужащих
Фото t.me/svokuban

В рамках краевой акции «Своих не бросаем» министерство культуры региона поддержало военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Сотрудники перечислили на специальный единый счет свой однодневный заработок.

«Мы все переживаем за свою страну. Я призываю всех, кто любит свою Родину, свой дом, своих детей присоединиться к этой акции», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Ранее на собранные в рамках акции средства закупили спальные мешки, флисовые балаклавы и термоизоляционные коврики.

Акция «Своих не бросаем» направлена на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семей. На собранные деньги закупают необходимые вещи и доставляют их бойцам. Чтобы сделать пожертвование, нужно отсканировать QR-код в приложении любого банка. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте и в Telegram-канале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае на поддержку военнослужащих собрали 3 млн рублей.

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