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Сотрудники МЧС Кубани приняли участие в молебнах в честь иконы Богородицы «Неопалимая Купина»

Общество
17.09.2022 19:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-mchs-kubani-prinyali-uchastie-v-molebnah-v-chest-ikony-bogoroditsy-neopalimaya-kupina
Сотрудники МЧС Кубани приняли участие в молебнах в честь иконы Богородицы «Неопалимая Купина»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Православные 17 сентября чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина». Для всех спасателей и пожарных она имеет особое значение — икона почитается как защитница от огня.

В Краснодаре молебен состоялся в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Богослужение провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В молебне приняли участие первый заместитель начальника МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин, глава регионального министерства ГО и ЧС Сергей Штриков, начальник управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин, начальник Краснодарского учебного центра федеральной противопожарной службы Александр Михайлов.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Участвовали руководители и личный состав подразделений, пожарные и спасатели Краснодара, сотрудники учебного центра ФПС.

Молебны и крестные ходы в честь профессиональной святыни пожарных и спасателей прошли и в других городах и районах Краснодарского края.

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