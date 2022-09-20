Сотрудники кубанского музея «Фанагория» приняли участие в Международном волонтерском лагере

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Площадку для этого мероприятия подготовили в Выборге. Цель проекта — сохранение культурного и исторического наследия России.

Кубанские научные сотрудники подготовили для добровольцев презентации, лекции и наглядные пособия по археологии. Во время лагерной смены создавались и защищались выставочные проекты. Самые толковые добровольцы получили от сотрудников музея не только научно-популярную литературу, но и приглашение поучаствовать в археологической экспедиции, запланированной на 2023 год.

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