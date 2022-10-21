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Сотрудники «Кубань-СПАС» прошли сборы по горной подготовке

Общество
21.10.2022 08:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-kuban-spas-proshli-sbory-po-gornoj-podgotovke
Видео канала «Кубань 24»

Почти неделю они оттачивали навыки в Сочи.

Поднимались на вершины с помощью альпинистского снаряжения, учились ориентироваться на местности, искать и транспортировать пострадавших, оказывать им первую помощь. Такой мастер-класс прошли 65 человек, а 18 преподавателей стали участниками семинарских занятий по повышению квалификации. Подобные учения проводятся каждый год.

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