Сотрудники «Кубань-СПАС» прошли сборы по горной подготовке
Общество
21.10.2022 08:21
Почти неделю они оттачивали навыки в Сочи.
Поднимались на вершины с помощью альпинистского снаряжения, учились ориентироваться на местности, искать и транспортировать пострадавших, оказывать им первую помощь. Такой мастер-класс прошли 65 человек, а 18 преподавателей стали участниками семинарских занятий по повышению квалификации. Подобные учения проводятся каждый год.
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