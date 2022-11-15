Сотрудники «Краснодаркрайохоты» передали в зону СВО гуманитарную помощь для мотострелков

Видео канала «Кубань 24»

На личные средства специалисты бюджетного учреждения укомплектовали 70 индивидуальных боксов. В каждом из них есть питание на неделю, медикаменты, комплект термобелья, батарейки и предметы личной гигиены.

Кроме того, еще одну посылку мотострелки получили от казаков из села Витязево под Анапой. Помимо угощения, бойцам в ДНР передали снаряжение и бронежилеты.

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