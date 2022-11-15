В Новороссийске провели концерт в поддержку мобилизованных
Культура
15.11.2022 09:55
На музыкальный патриотический марафон одной из популярных радиостанций приехали звезды российской эстрады, чтобы поддержать военных-участников спецоперации на Украине.
В городе-герое выступили Анна Семенович и Роман Архипов, в прошлом участник известной группы «Челси». Артисты нашли теплые слова для солдат и исполнили свои лучшие песни. Сценой для выступлений стал кузов грузовика, что не сказалось на качестве концерта. Исполняли не только современные хиты, но и песни о России.
География выступлений у таких агитбригад широкая. Она включает и новые территории РФ. Так исполнители стараются морально поддерживать военнослужащих, перед которыми сейчас стоят сложные задачи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае мобилизованных поддержали ветераны, волонтеры и музыканты.
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