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Сотрудники ГАИ прострелили колеса машины во время погони в Калининском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-gai-prostrelili-kolesa-mashiny-vo-vremya-pogoni-v-kalininskom-rajone
Сотрудники ГАИ прострелили колеса машины во время погони в Калининском районе
Фото t.me/mvd_23

Инспекторы ДПС во время патрулирования в станице Калининской на пересечении улиц Ленина и Заводской попытались остановить опасно маневрирующий автомобиль LADA.

Водитель на просьбу об остановке только увеличил скорость и попытался скрыться, в результате чего инспекторы начали преследование. Во время движения по трассе Калининская — Новониколаевская один из сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух, затем — несколько прицельных по колесам преследуемой машины.

Выяснили, что за рулем автомобиля был 27-летний местный житель. Мужчина вел машину с явными признаками опьянения, при задержании он оказал сопротивление полицейским. Злоумышленника привлекли к административной ответственности, в результате применения оружия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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