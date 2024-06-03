Сотрудники ГАИ прострелили колеса машины во время погони в Калининском районе

Инспекторы ДПС во время патрулирования в станице Калининской на пересечении улиц Ленина и Заводской попытались остановить опасно маневрирующий автомобиль LADA.

Водитель на просьбу об остановке только увеличил скорость и попытался скрыться, в результате чего инспекторы начали преследование. Во время движения по трассе Калининская — Новониколаевская один из сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух, затем — несколько прицельных по колесам преследуемой машины.

Выяснили, что за рулем автомобиля был 27-летний местный житель. Мужчина вел машину с явными признаками опьянения, при задержании он оказал сопротивление полицейским. Злоумышленника привлекли к административной ответственности, в результате применения оружия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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