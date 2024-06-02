В Анапе задержали мужчину, который толкнул девушку и напал на полицейского

Полицейские составили протоколы в отношении 36-летнего приезжего о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Анапские полицейские получили сообщение о том, что в районе перекрестка улиц Терской и Краснодарской мужчина толкнул девушку. Она упала и порезала руку, а мужчина попытался скрыться.

При задержании полицейскими он оказал сопротивление и ударил одного из правоохранителей.

Хулигана задержали и доставили в отдел для составления административных протоколов. За причинение телесных повреждений сотруднику полиции ему грозит уголовное наказание. Материалы направлены в следственные органы, сообщает ОМВД России по Анапе.

Читайте также: устроивших драку с отдыхающим сотрудников пляжа задержали в Сочи.