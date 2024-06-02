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В Анапе задержали мужчину, который толкнул девушку и напал на полицейского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-muzhchinu-kotoryj-tolknul-devushku-i-napal-na-politsejskogo
В Анапе задержали мужчину, который толкнул девушку и напал на полицейского
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Полицейские составили протоколы в отношении 36-летнего приезжего о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Анапские полицейские получили сообщение о том, что в районе перекрестка улиц Терской и Краснодарской мужчина толкнул девушку. Она упала и порезала руку, а мужчина попытался скрыться.

При задержании полицейскими он оказал сопротивление и ударил одного из правоохранителей.

Хулигана задержали и доставили в отдел для составления административных протоколов. За причинение телесных повреждений сотруднику полиции ему грозит уголовное наказание. Материалы направлены в следственные органы, сообщает ОМВД России по Анапе.

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