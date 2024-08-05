Сотрудники базы отдыха в станице Упорной рассказали подробности гибели мальчика

На базе отдыха в станице Упорной Лабинского района вечером 3 августа утонул четырехлетний ребенок. По словам сотрудников комплекса, мальчик выпал из поля зрения родителей и захлебнулся во взрослом бассейне. Спасателей в этот момент на посту не было.

На территории базы после случившегося продолжают отдыхать люди. Дети купаются в отдельных неглубоких бассейнах. В день трагедии многодетная семья отдыхала рядом с одним из них. Около 18:00 один из сыновей пропал. Позже родители рассказали директору базы отдыха, что было на самом деле.

«По словам родителей, в тот день мать укачивала младшего сына в беседке. В это же время отец с двумя братьями-близнецами сидел у детского бассейна. Один из них вышел, пробежал мимо матери по тропинке и направился к взрослому бассейну. Его глубина ― около 1,5 м. Мальчик спускался по лестнице и захлебнулся . При этом никто ничего не заметил», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Спустя время отдыхающие заметили тело мальчика на дне. Его вытащили и около 40 минут реанимировали, но спасти ребенка не удалось даже скорой. Руководство базы отдыха рассказало, что спасатели проводили пересменку, в этот момент и утонул ребенок.

«В тот день у нас дежурный спасатель менялся около 6 часов, не заметил этого, никто ничего не видел, но мы сотрудничаем со следствием. Идем на встречу, все предоставляем», ― говорит директор базы отдыха Марина Оганесян.

По всей территории базы отдыха размещены правила поведения в воде. Как говорит руководство базы, такой случай произошел впервые за 20 лет. Люди, которые приезжают сюда не впервые, уверены, что отдыхать здесь безопасно.

Родители погибшего ребенка отказываются комментировать ситуацию. Многодетная семья живет в станице Вознесенской. Местные жители о происшествии слышали. Саму семью не знают, но сожалеют о случившемся.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Лабинский межрайонный СО по факту гибели ребенка возбудил уголовное дело об оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшем смерть. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи тщательно проверят качество услуг, оказываемых на базе отдыха.