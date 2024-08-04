Маленький мальчик утонул в бассейне на базе отдыха в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел вечером 3 августа на одной из баз отдыха в станице Упорной в Лабинском районе.

По версии следствия, маленький мальчик был на базе отдыха с родителями. На территории базы отдыха расположен бассейн, однако спасатели у бассейна в момент происшествия отсутствовали. В какой-то момент ребенок оказался в бассейне, не предназначенном для купания детей, и утонул.

Лабинский межрайонный СО по факту гибели ребенка возбудил уголовное дело об оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшем смерть. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи тщательно проверят качество услуг, оказываемых на базе отдыха, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

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