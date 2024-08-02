Приехавший из Перми 12-летний мальчик утонул во время шторма в Сочи

Несчастный случай произошел вечером 1 августа на одном из пляжей в поселке Вардане в Лазаревском районе.

О произошедшем сообщили очевидцы. По их словам, 12-летний мальчик из Перми пришел на пляж с группой детей. Ребенок зашел в море и пропал из виду, его долго искали. Когда мальчика обнаружили, он был мертв.

На место происшествия прибыли медики. Они попытались реанимировать ребенка, но вернуть к жизни мальчика не удалось, пишет издание URA.RU.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала лета в Краснодарском крае утонули уже 30 человек. В числе утонувших с 1 июня по 1 августа 23 взрослых и семь детей.