Сотрудникам «Кубань 24» вручили награды в день рождения телеканала

Медиахолдингу «Кубань 24» 1 декабря исполнилось 26 лет. В честь этого события сотрудники медиахолдинга получили благодарности от губернатора Краснодарского края и регионального избиркома.

Корреспонденты, телеоператоры и продюсеры освещали внутреннюю и внешнюю политику Краснодарского края, Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и другие значимые события.

«Огромное значение в жизни имеет работа. Мне хочется, чтобы наши проекты побеждали на конкурсах различных уровней», — сказала генеральный директор медиахолдинга «Кубань 24» Анна Минькова.

«Работал не покладая рук. Такая работа, что могут поднять в 4:00. Я могу сказать, что надо делать свое дело хорошо — и будут награды», — поделился телеоператор медиахолдинга «Кубань 24» Владислав Данилов.

Три награды получили корреспонденты информационной программы «Факты». Гендиректор медиахолдинга также вручила благодарности двум телеоператорам, ведущей и продюсерам различных проектов телеканала.

