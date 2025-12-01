Боец СВО Цихан поздравил медиахолдинг «Кубань 24» с 26-летием

«Кубань 24» 1 декабря отмечает день рождения. Для медиахолдинга это 26 -й праздник со дня образования.

Поздравление в честь праздника отправил боец отряда специального назначения с позывным Цихан — в мирной жизни руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

«Дорогие друзья, братья и сестры из «Кубань 24», я поздравляю вас с вашим днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, той самой неиссякаемой энергии, которая движет вами. Ваша работа очень сложная и очень интересная. Пусть у вас все всегда получается как всегда лучше всех, и самое главное — будьте счастливы и с наступающим Новым годом. Скоро увидимся», — обратился к журналистам холдинга из зоны СВО Александр Субочев.

Поздравления от коллеги по медиаполю передал бывший директор медиагруппы «Кубань 24», вице-губернатор Александр Руденко. Замглавы края присоединился к поздравлениям.

«26 лет на острие, 5 лет каждый день через себя. Помню безумных молоденьких девчонок и уже настоящих журналистов, которые рвались в зону СВО снимать репортаж. Как же сложно было вас остановить. Не мог отправить коллег на СВО, пока не съезжу сам, не пойму, насколько это безопасно. Как мы все переживали за ребят, заходящих с камерой в карантинную зону в COVID. Не забыть, как большая часть коллектива на несколько месяцев переехала работать в Анапу, освещая процесс ликвидации ЧС. Помню наши 100 тыс. подписчиков в Telegram», — написал в Telegram Руденко.

Александр Руденко также отметил, что, несмотря на все вызовы времени, медиахолдинг каждый день показывал, как развивается Краснодарский край, и назвал коллектив компании неравнодушными профессионалами, у которых дорога — «только вперед».

