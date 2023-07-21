Сотрудника краснодарского батальона ГИБДД подозревают в сокрытии правонарушения знакомого

Следователи краевого управления СКР по материалам, предоставленным региональными управлениями ФСБ и МВД, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего заместителя командира одного из взводов отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Краснодару.

Известно, что подозреваемый в июле прошлого года по просьбе знакомого, на которого составили протокол, вырвал из учетного журнала листы, которые содержали информацию о его правонарушении. После этого полицейский удалил из журнала протокол об административном нарушении и переписал ранее содержавшиеся на вырванных листах записи.

Сейчас по данному факту устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram.

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