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Сотрудника краснодарского батальона ГИБДД подозревают в сокрытии правонарушения знакомого

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnika-krasnodarskogo-batalona-gibdd-podozrevayut-v-sokrytii-pravonarusheniya-znakomogo
Сотрудника краснодарского батальона ГИБДД подозревают в сокрытии правонарушения знакомого
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следователи краевого управления СКР по материалам, предоставленным региональными управлениями ФСБ и МВД, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего заместителя командира одного из взводов отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Краснодару.

Известно, что подозреваемый в июле прошлого года по просьбе знакомого, на которого составили протокол, вырвал из учетного журнала листы, которые содержали информацию о его правонарушении. После этого полицейский удалил из журнала протокол об административном нарушении и переписал ранее содержавшиеся на вырванных листах записи.

Сейчас по данному факту устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram.

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