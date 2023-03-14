Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сотрудника энергосбытовой компании будут судить за покушение на мошенничество в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnika-energosbytovoj-kompanii-budut-sudit-za-pokushenie-na-moshennichestvo-v-krasnodare
Сотрудника энергосбытовой компании будут судить за покушение на мошенничество в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.

По данным следствия, сотрудник компании энергоснабжения сказал представителю собственника гостиницы о том, поможет избежать крупного штрафа за несанкционированное потребление электроэнергии. Злоумышленник собирался лишь частично выполнить обещание и помощь хозяину отеля оформить документы на подключение и поставку электроэнергии. За свои услуги он попросил 2 млн рублей. При этом мужчина планировал внести в кассу энергоснабжающей компании более 1,6 млн рублей. Остальные деньги злоумышленник потратил. Его задержали с поличным в момент получения денег от представителя владельца гостиницы.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Расследование завершили, материалы дела передали в Советский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: глава стройфирмы похитил 13,7 млн рублей на реконструкции канализации в Ленинградском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  5. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях