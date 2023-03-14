Сотрудника энергосбытовой компании будут судить за покушение на мошенничество в Краснодаре

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.

По данным следствия, сотрудник компании энергоснабжения сказал представителю собственника гостиницы о том, поможет избежать крупного штрафа за несанкционированное потребление электроэнергии. Злоумышленник собирался лишь частично выполнить обещание и помощь хозяину отеля оформить документы на подключение и поставку электроэнергии. За свои услуги он попросил 2 млн рублей. При этом мужчина планировал внести в кассу энергоснабжающей компании более 1,6 млн рублей. Остальные деньги злоумышленник потратил. Его задержали с поличным в момент получения денег от представителя владельца гостиницы.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Расследование завершили, материалы дела передали в Советский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: глава стройфирмы похитил 13,7 млн рублей на реконструкции канализации в Ленинградском районе.