Сотрудника энергосбытовой компании будут судить за покушение на мошенничество в Краснодаре
В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.
По данным следствия, сотрудник компании энергоснабжения сказал представителю собственника гостиницы о том, поможет избежать крупного штрафа за несанкционированное потребление электроэнергии. Злоумышленник собирался лишь частично выполнить обещание и помощь хозяину отеля оформить документы на подключение и поставку электроэнергии. За свои услуги он попросил 2 млн рублей. При этом мужчина планировал внести в кассу энергоснабжающей компании более 1,6 млн рублей. Остальные деньги злоумышленник потратил. Его задержали с поличным в момент получения денег от представителя владельца гостиницы.
Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Расследование завершили, материалы дела передали в Советский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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