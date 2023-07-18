Сотрудник телекоммуникационной компании украл 1,7 млн рублей и проиграл на ставках в Новороссийске

Факт преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что мужчина был руководителем центра продаж одной из крупных телекоммуникационных компаний. В период с марта по май 2022 года он присвоил деньги из четырех терминалов для оплаты услуг в установленном порядке инкассации. Общая сумма ущерба компании — 1 млн 704 тыс. 630 рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и пояснил, что планировал вернуть деньги, когда отыграется, но снова проиграл все, сделав ставки на спорт в букмекерской конторе.

Суд признал подсудимого виновным и назначил 1,6 года в колонии общего режима. Также мужчина обязан вернуть компании 1 млн 684 тыс. 630 рублей. Приговор в законную силу вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: жительница Кубани угрожала взорвать букмекерскую контору, в которой ее муж проигрывал деньги.