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Сотрудник телекоммуникационной компании украл 1,7 млн рублей и проиграл на ставках в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnik-telekommunikatsionnoj-kompanii-ukral-1-7-mln-rublej-i-proigral-na-stavkah-v-novorossijske
Сотрудник телекоммуникационной компании украл 1,7 млн рублей и проиграл на ставках в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Факт преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что мужчина был руководителем центра продаж одной из крупных телекоммуникационных компаний. В период с марта по май 2022 года он присвоил деньги из четырех терминалов для оплаты услуг в установленном порядке инкассации. Общая сумма ущерба компании — 1 млн 704 тыс. 630 рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и пояснил, что планировал вернуть деньги, когда отыграется, но снова проиграл все, сделав ставки на спорт в букмекерской конторе.

Суд признал подсудимого виновным и назначил 1,6 года в колонии общего режима. Также мужчина обязан вернуть компании 1 млн 684 тыс. 630 рублей. Приговор в законную силу вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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