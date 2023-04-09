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Сотрудник Следственного комитета провел открытые уроки для учеников гимназии Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnik-sledstvennogo-komiteta-provel-otkrytie-uroki-dlya-uchenikov-gimnazii-novorossijska
Сотрудник Следственного комитета провел открытые уроки для учеников гимназии Новороссийска
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Помощник руководителя краевого управления СК РФ по взаимодействию с общественностью и СМИ Денис Сидоров провел открытые уроки для школьников в гимназии № 6.

В рамках «Урока профессий» он в доступной игровой форме рассказал ученикам 4 класса о профессии следователя, а также об опасностях, которые могут подстерегать детей во внеурочное время. Ребята с интересом выслушали выступление и задали много интересных вопросов. Младшеклассники с интересом выслушали выступление и задали много вопросов.

Ученикам 10 класса офицер ведомства продемонстрировал подготовленный краевым следственным управлением фильм об основных направлениях деятельности и итогах работы в прошлом году. Учащихся старших классов заинтересовала следственная работа и их вопросы были посвящены не только особенностям расследования отдельных видов преступлений, но и профильному обучению по специальности «Юриспруденция» и навыкам, которыми должен обладать будущий следователь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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