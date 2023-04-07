В музее на базе УФСБ России по Краснодарскому краю проводят экскурсии для студентов

Музей деятельности органов государственной безопасности на Кубани расположен на базе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Экскурсии уже провели для студентов факультетов «Правоохранительная деятельность» и «Право и организация социального обеспечения» Краснодарского кооперативного института Российского университета кооперации и кадетов Тимашевского казачьего кадетского корпуса.

В ходе экскурсии преподаватель кафедры юриспруденции Андрей Писарев рассказал студентам об истории возникновения ФСБ, деятельности органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны, послевоенный период и в настоящее время. Также участники узнали о предотвращении терактов и некоторых мерах по охране Государственной границы России.

Экскурсантам также рассказали о расследовании уголовных дел в Краснодарском крае — в музее представлены экспонаты-вещественные доказательства преступлений.

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