«Сотрудник банка» убедил жительницу Кубани оформить кредит на 1 млн рублей и перевести на «безопасный» счет

В полицию Белореченского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина сообщил ей о подозрительных операциях с ее финансами, после чего убедил ее оформить кредит на 1 млн рублей. Когда женщина получила деньги, она перевела их на указанный сотрудником «безопасный счет».

В ходе розыска правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника — 18-летнего мошенника задержали в Ярославле. В момент задержания молодой человек пытался снять деньги, похищенные у потерпевшей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. Часть похищенных денег женщине вернули, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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