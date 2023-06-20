Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Сотрудник банка» убедил жительницу Кубани оформить кредит на 1 млн рублей и перевести на «безопасный» счет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnik-banka-ubedil-zhitelnitsu-kubani-oformit-kredit-na-1-mln-rublej-i-perevesti-na-bezopasnyj-schet
«Сотрудник банка» убедил жительницу Кубани оформить кредит на 1 млн рублей и перевести на «безопасный» счет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Белореченского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина сообщил ей о подозрительных операциях с ее финансами, после чего убедил ее оформить кредит на 1 млн рублей. Когда женщина получила деньги, она перевела их на указанный сотрудником «безопасный счет».

В ходе розыска правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника — 18-летнего мошенника задержали в Ярославле. В момент задержания молодой человек пытался снять деньги, похищенные у потерпевшей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. Часть похищенных денег женщине вернули, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: почти 2 млн рублей похитил аферист у жительниц Кубани, выпрашивая в соцсетях деньги на лечение больного сына.

Статьи
Кому лучше не квасить: врач рассказал об опасностях употребления кваса
Кому лучше не квасить: врач рассказал об опасностях употребления кваса
Собачье счастье: 7 вещей, которые нужны каждому домашнему псу
Собачье счастье: 7 вещей, которые нужны каждому домашнему псу
Стоматолог объяснила связь между проблемами с зубами и болезнями внутренних органов
Стоматолог объяснила связь между проблемами с зубами и болезнями внутренних органов
Помидоры: польза, вред и кому нельзя
Помидоры: польза, вред и кому нельзя
8 признаков тревожного расстройства: как определить и начать лечить
8 признаков тревожного расстройства: как определить и начать лечить
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях